Çin'den Tek Taraflı Yaptırımlara Tepki

11.05.2026 13:19
Çin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka aykırı yaptırımlara karşı çıktığını duyurdu.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası hukuka dayanmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirmesi olmadan uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında ülkesine uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmede bulundu. Çin'in bu konudaki tutumunu birçok kez açık şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Guo, Çinli şirketlerin faaliyetlerini her zaman yasa ve düzenlemelere uygun biçimde yürütmelerini talep ettiklerini aktardı. Çin hükümetinin, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirten Guo, "Uluslararası hukuka dayanmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirmesi olmadan uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyoruz" dedi.

İran'daki gelişmelere de değinen Sözcü Guo, "Şu anda en acil görev, savaşın yeniden patlak vermesini önlemektir. Savaş ortamını bahane ederek diğer ülkeleri kötü niyetli olarak nitelemek ve karalamak yapıcı bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

