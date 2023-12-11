Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in makam aracı olarak elektrikli SUV modeli otomobilleri tercih ettiği bilinirken, nedeni ise gerçekleştirilen bir deneyle daha net bir şekilde ortaya çıktı. Cinping'in aracının aynısından satın alarak ateş topuyla bir sağlamlık testi gerçekleştiren Çinli araştırmacılar, aracın çarpma sonrasındaki halini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Elektrikli otomobil tercih eden Çin Başkanı Şi Cinping'in, hızı ve görsel görünümünün yanı sıra sağlamlığı ile ön plana çıkan bir araç kullanması dikkat çekiyor. Bu sağlamlığı merak eden Çinli araştırmacılar, aynı araçtan satın alarak bir test yaptı.
Alev halindeki bir topu, yüksekten aracın üstüne bırakan araştırmacılar, topun araca vurduğu anlarda şok yaşadı. Aracın kapı kısımlarında ufak çaplı delikler ve hafif bir içe göçük oluşsa da araç sağlamlığını korudu.
Hala kullanılabilir haldeki aracın, topun vurduğu yolcu koltuğundaki kişiye dahi zarar vermeyecek ölçüde sağlam çıkması izleyenleri de şaşkına çevirdi.
Son Dakika › Dünya › Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı - Son Dakika