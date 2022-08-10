Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı

10.08.2022 11:12
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile ilişkilerine yönelik aldığı kararların detaylarını paylaştı ve bu kararlara ABD'nin şaşırmaması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile ilişkilerine yönelik aldığı kararların detaylarını paylaştı ve bu kararlara ABD'nin şaşırmaması gerektiğini söyledi.

Zhaoxu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin, 'beceriksiz siyasi bir maskaralık, kötü niyetli bir provokasyon' olduğunu ifade ederek, "Çin'in ciddi uyarısını görmezden gelen, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal eden Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar etti. ABD, Çin'in ilişkilere yönelik aldığı kararlara şaşırmamalı" dedi.

ÇİN HANGİ ADIMLARI ATTI?

Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin tek-Çin politikasını ihlal ettiğini savunan Çin, ABD-Çin arasındaki Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT), Askeri Deniz Danışma Anlaşması (MMCA) gibi toplantıları iptal etmişti. Öte yandan Çin, yasadışı göçmenler, cezai konularda adli yardımlar, sınır ötesi suçlar, narkotik ve iklim değişikliği konularıyla ilgili iş birliklerini da askıya aldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD, Çin'in kararlarına şaşırmamalı - Son Dakika
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