Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Gazze ve Batı Şeria Filistin\'in Ana Vatanı

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ÇİN Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin halkının ana vatanı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Çin, 'Uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi' gündem maddesi kapsamında 'Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesi' konusunda üst düzey toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Orta Doğu'daki durumu 'gergin ve kırılgan' olarak nitelendirerek, Gazze ve Batı Şeria, Filistin halkının ana vatanıdır, siyasi uzlaşmalarda pazarlık kozu değildir" dedi.

Vang, Filistin- İsrail konusunda iki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizerek, bunun yalnızca Filistin'e değil, tüm Orta Doğu'ya 'adil ve kalıcı çözüm' getireceğini bildirdi.