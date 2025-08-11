Çin Gemi Çarpışması

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki geminin Güney Çin Denizi'nde çarpıştığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki gemi, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı çevresinde çarpıştı. Çin Sahil Güvenliği'ne ait '3104' gemisinin, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait '164' numaralı gemiyle çarpışmasının ardından hasar aldığı belirtildi.

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.