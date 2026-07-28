Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

AÇIKLAMADA BULUNMADI

Yürütülen soruşturma devam ederken, gazeteci Uğur Dündar savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Uğur Dündar, adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, "Sayın savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış biz de geldik" dedi.

TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Dündar, başka bir gazetecinin "Haluk Levent hakkında bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna ise, "Savcı beye söyleyeceğim" diye karşılık verdi.

Dündar'ın, savcının bulunduğu kata çıkmak için asansör beklerken sergilediği tavırlar dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını, kısa cevaplar vererek geçiştiren Dündar, gülerek kameraları el salladı.