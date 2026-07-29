Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş - Son Dakika
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Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kriptolu mail ağı üzerinden yürütülen 361 milyon liralık paravan çarkın yanı sıra, etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin belediye otoparkında çikolata kutusu ve spor çantası içinde aldığı yüz binlerce dolar rüşveti belediyedeki makam odasında teslim ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın kan donduran detayları netleşti. Yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde "kriptolu mail" ağı kurulduğu, müteahhitlerden "paravan danışmanlık" adı altında yüz milyonlarca lira sızdırıldığı ve makam odalarında çikolata kutuları ile spor çantalarında yüz binlerce dolar rüşvet teslim edildiği iddia edildi.

KRİPTOLU KAPALI DEVRE MAİL VE EXCEL TABLOLARIYLA RÜŞVET AĞI

Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre; yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapılarak devasa bir rüşvet çarkı oluşturuldu. Yapı ruhsatı verme sürecinde hiçbir resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu ve kapalı devre bir mail sistemi kullandığı tespit edildi. Oluşturulan bu gizli iletişim ağında ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak hazırlanan Excel tabloları üzerinden Üsküdar Belediyesi personelinin talimatlandırıldığı ve ruhsat süreçlerinin gayriresmi olarak buradan koordine edildiği belirlendi.

MASAK VE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK RAPORU: 361 MİLYON LİRALIK VURGUN

MASAK verileri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporları, organizasyonun mali boyutunu gözler önüne serdi. Kent AŞ ile müteahhitler arasında kâğıt üzerinde 1 milyon 78 bin 870 TL değerinde çok sayıda "paravan danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı ortaya çıktı. Bu paravan sözleşmeler maske olarak kullanılarak, gayriresmi yollardan ruhsat almak isteyen müteahhitlerden baskı ve icbar yoluyla toplam 361 milyon 392 bin 264 TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.

DEDETAŞ'I ZORA SOKACAK İTİRAFLAR 

Soruşturmaya damga vuran en kritik gelişme ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir müteahhitin itirafları oldu. Şüpheli, usulsüz iskan ruhsatı alabilmek adına Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın Danışmanı Ulaş Meydan’a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf etti. Söz konusu beyanların baz kayıtları ve telefon sinyalleriyle de doğrulandığı bildirildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan şahsın emniyetteki ifadesinde rüşvet trafiğinin detaylarını şöyle aktardı: "".... İnşaat isimli firmanın iskan ruhsatı başvuru sürecinde Ulaş Meydan beni Nazım Akkoyunlu ile bu konuyu görüşmem için yönlendirdi. Ben tarihini hatırlamadığım bir tarihte Nazım Akkoyunlu'nun belediyedeki odasında yüz yüze .... inşaatın iskan ruhsatı almak istediğine dair görüşmeyi gerçekleştirdim. Nazım Akkoyunlu bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 Milyon ya da 30 Milyon TL miktar yazmaktaydı. Ben Nazım Akkoyunlu'nun yanından ayrıldıktan sonra beni .... yapı inşaat isimli firmanın proje mimarı olan .... aradı. Kendileriyle iskan ruhsatı meselesi için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebapta buluşmak üzere randevulaştık. Nakkaş Kebapta buluştuğumuzda ben, ... yapı isimli firmanın sahibi ..., ismini bilmediğim oğlu, mimar ... ve ...'ın tanıdığı olduğunu düşündüğüm sakallı şu an ismini hatırlamadığım bir şahıs daha vardı. Bu sakallı tanımadığım şahıs ...'ın ortağı veya kardeşi olabilir.

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

"700-800 BİN DOLARI İKİ PARÇA HALİNDE VERDİLER"

Nakkaş Kebapta ben kağıtta yazan miktarı inşaatlarının iskan ruhsatı için talep edilen miktarın bu olduğunu söyledim. ... yapının yapmış olduğu inşaatın ada ve parsel bilgilerini bilmiyorum ancak söz konusu inşaatın Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe mevkiinde olduğunu biliyorum. Ben kağıttaki rakamı kendilerine ilettim. Kendileri de teklifimi kabul ettiler, sonrasında o zamanın talep edilen 25-30 Milyon TL'nin karşılığı olacak şekilde 700-800 bin Amerikan dolarını bana iki parça halinde elden teslim ettiler.

ÇİKOLATA KUTUSUNUN İÇİNDE 300 BİN DOLAR

Bana parayı teslim eden şahıs yemekte Nakkaş Kebapta buluştuğumuzdaki sakallı ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim şahıs bana parayı teslim etti. Yaklaşık 300 küsür bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çikolata kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti.

SPOR ÇANTASINDA 400-500 BİN DOLAR

Kalan tutarı yine tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Kısıklı mevkinden Ümraniye istikametine giderken sol tarafta kalan Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yanındaki otoparkta spor çanta ile teslim etti. Ben teslim edilen 700-800 bin dolardan Ulaş Meydan'ın ihtiyacı kadar al demesi üzerine yaklaşık 50-100 bin doları kendime aldım. Kalan 600-700 bin doları parça parça halinde Üsküdar Belediyesi'ndeki makam odasında Ulaş Meydan'a elden teslim ettim."

Sinem Dedetaş, Politika, Çikolata, Üsküdar, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Ayakkabı Kutularından bu sefer Çikolata kutularına geçildi hadi hayırlısı 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş - Son Dakika
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