Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar - Son Dakika
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Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
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Çorum’da düzenlenen mahalle buluşmasında çocukların popüler müzik grubu Manifest’i kentte konser vermeye çağırması üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sert bir yanıt verdi. Çocukların talebini kestirip atan Başkan Aşgın, "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz" diyerek kapıları tamamen kapattı.

Çorum’da düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde çocukların müzik grubu Manifest'i kentte konser vermeye çağırması üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sert bir tepki gösterdi. Başkan Aşgın, "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz" diyerek kapıları tamamen kapattı.

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

MAHALLE SAKİNLERİNDEN KONSER TALEBİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye çalışmaları ve mahalle buluşmaları kapsamında Akkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Şehir Buluşmaları" etkinliği sırasında mahalledeki çocuklar ve gençler, hayranı oldukları "Manifest" adlı müzik grubunu canlı dinlemek istediklerini belirterek grubun Çorum'a davet edilmesini rica etti.

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"BİZ BU GÖREVDE OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE..."

Çocukların konser talebini net bir dille reddeden Belediye Başkanı Aşgın, sert ve tavizsiz bir tutum sergiledi. Kesin Karar internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Aşgın, talebe karşılık olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz."

Halil İbrahim Aşgın, Manifest, Politika, Güncel, Müzik, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • iseverziynet@gmail.com [email protected]:
    Aman aman başkan sakin davet etmeyin doğru neme lazım cehennemlik olursunuz.Siz önce sokağa çıkın üstü kapalı altı başka vatandaşlara göz kulak olun. 16 25 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ZİYNET BOŞ YAPMA 18 4
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Doğru karar adamsın 28 8 Yanıtla
  • baran sayar baran sayar:
    kesinlikle çok doğru birkarar kutlarım başkanım 25 7 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Manifest bir dille olmaz demiş. 12 4 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Vizyon 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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