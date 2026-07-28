Amasya\'da bir kişi evinde ölü bulundu

AMASYA'da ablası ile birlikte yaşayan Fahri Tokatlı (51), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi'nde 5 katlı Kardeş Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Odasına giren ablası Fahri Tokatlı'yı uyandırmaya çalıştı. Kardeşinin tepki vermediğini gören kadın, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fahri Tokatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Fahri Tokatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tokatlı'nın ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Tokatlı'nın kısa süre önce emekli olduğu bildirildi.