Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevleri kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla başlatılan söndürme çalışmalarına geniş çaplı bir ekip katılıyor. Yangına havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel söndürme faaliyetlerinde görev yapıyor.

Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

RÜZGAR ZORLUYOR, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgar, yangının yayılımını hızlandırırken söndürme çalışmalarını da önemli ölçüde güçleştiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. 

Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

FETHİYE ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye- Antalya karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

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Son Dakika Gündem Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı - Son Dakika
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