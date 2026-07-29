Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir veya aylık alan kişilerin kendilerine ya da hak sahiplerine ait birikmiş prim borçlarını doğrudan maaşlardan keserek tahsil etmeye başlıyor. Onay aranmadan ve icra takibi yapılmadan uygulanacak kesintilerde standart oran yüzde 10 olacak.

ONAY ALINMAYACAK, İCRA TAKİBİ YAPILMAYACAK

SGK’nın hayata geçirdiği yeni uygulamayla birlikte, kuruma birikmiş prim borcu bulunan emekli ve hak sahiplerinin borçları doğrudan maaşlarından tahsil edilecek. Yeni süreçte herhangi bir icra takibi başlatılmayacak ve borçlunun ayrıca izni ya da onayı aranmayacak. Yasal olarak kesinti oranı en fazla yüzde 25 olarak belirlenirken, SGK'nın standart uygulamadaki kesinti oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

HANGİ MAAŞLARDAN KESİNTİ YAPILACAK?

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, düzenlemenin kapsamına giren kişi ve aylık türleri şu şekilde sıralandı:

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar (İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle),

Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar,

Maaşı bağlandıktan sonra geçmişe dönük Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu tespit edilenler,

Hayatını kaybeden sigortalıların eş, çocuk ve anne-babası gibi maaş alan hak sahipleri,

Ölüm aylığı alan ve kendi adına prim borcu bulunan hak sahipleri.

Birden fazla aylık alan borçluların her bir maaşından ayrı ayrı yüzde 10 oranında kesinti yapılabilecek. Ancak borcu bulunmayan hak sahiplerinin maaşlarına dokunulmayacak.

BAZI ÖZEL AYLIKLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Yeni düzenlemede bazı özel statüdeki aylıklar kesinti uygulamasının dışında tutuldu. Maaşından kesinti yapılmayacak grupta yer alanlar şunlar:

Başarılı sporculara bağlanan aylıklar,

Terör ve terörle mücadele kapsamında bağlanan aylıklar,

Bedeli Hazine tarafından karşılanan şeref aylıkları.

SGK ÖNCELİKLİ OLARAK HANGİ BORÇLARI TAHSİL EDECEK?

Maaş kesintilerinde öncelik Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarında olacak. Sıralama ise şu şekilde devam edecek:

GSS prim borçları, 4/1-a (SSK) kapsamındaki eski isteğe bağlı, topluluk ve tarım sigortalılığı borçları, Ek 5 ve Ek 6 sigortalılık borçları, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki borçlar, 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki borçlanmalar ve intibak işlemlerinden kaynaklanan borçlar.

Birden fazla borç olması durumunda zamanaşımına uğramamış en eski borçtan başlanacak. Nafaka borçları ise yasal olarak SGK alacaklarından her zaman önce tahsil edilecek. Ayrıca SGK’nın yaptığı fazla veya yersiz ödemelerden kaynaklanan alacakları varsa, ilk olarak bu tutarlar tahsil edilecek.

KESİNTİLERE İTİRAZ VE YARGI YOLU AÇIK

SGK tarafından maaşından kesinti yapılan hak sahiplerinin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

GSS prim borçları için: İkametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine,

Diğer prim borçları için: Borç dosyasının yer aldığı ilgili SGK birimine başvuru yapılabilecek.

İtiraz başvurularının reddedilmesi halinde ise vatandaşların konuyu yargıya taşıma hakkı saklı kalacak.