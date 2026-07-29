Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti olaylı geçiyor. Başkent Washington DC'deki Georgetown semtinde bulunan Four Seasons Oteli'nde akşam yemeği yiyen Netanyahu, protestocuların hedefi oldu. Otelin lobisine ani bir baskın düzenleyen göstericiler, Netanyahu'nun bulunduğu restorana ulaşmaya çalıştı.

"KAÇAMAZSIN, SAKLANAMAZSIN"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, otel güvenliğinin protestoculara müdahale ederek onları zorla dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı. Arbede sırasında göstericilerin, "Bibi, saklanamazsın, kaçamazsın. Soykırım yapıyorsun" şeklinde sloganlar atarak İsrail Başbakanı'na tepki gösterdiği duyuldu.

UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI GÖLGESİNDE ZİYARET

Netanyahu'ya yönelik bu sert protestonun arka planında, uluslararası hukukun aldığı kararlar da bulunuyor. Bilindiği üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle, 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.