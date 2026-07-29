"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında aralarında Hayko Cepkin'in de bulunduğu çok sayıda isim İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cepkin, sert ifadeler kullanarak, "Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir şey yok" dedi. Basın mensuplarının sorularına ise "İfademe değil, bilgime başvurulacak" yanıtını verdi.

TUTANAKTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ancak soruşturma kapsamında hazırlanan evrakın başlığında "İfade Tutanağı" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Hayko Cepkin'in geçmiş yıllarda Ahbap Derneği, Haluk Levent ve Babala TV hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.

Cepkin, paylaşımlarından birinde, "@ahbap @haluklevent @OguzhanUgur üzerinde neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı paylaşımın devamında ise, "Esas kendilerine sormaları gereken ilk soru 'neden bize güvenilmedi' olmalı. Bunun yerine kim nasıl yer bu parayı paranoyasındalar. Tam olarak 'keşşkeee beniim olsa' sendromu" ifadelerine yer verdi.

2023'TE DESTEK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Hayko Cepkin'in 2023 yılında yaptığı bir başka paylaşımda ise Ahbap gönüllülerine, Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine ve Oğuzhan Uğur'a teşekkür ettiği görüldü.

İFADESİNDE HALUK LEVENT'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İfade tutanağında yer alan beyanında Cepkin, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu." ifadelerini kullandı.