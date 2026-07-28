Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

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Bingöl'de piknik keyfi, baraj kapaklarının açılmasıyla kısa sürede kabusa dönüştü. Murat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri kenarında piknik yapan bir vatandaş, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, başarılı bir operasyonla vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdı.

EKİPLER KISA SÜREDE HAREKETE GEÇTİ

Olay, Murat Nehri kıyısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piknik yaptığı sırada baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi kısa sürede yükseldi. Nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kalan vatandaşı fark eden çevredeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından AFAD arama ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

AFAD'DAN BAŞARILI KURTARMA OPERASYONU

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, yürütülen koordineli çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaşa ulaştı. AFAD personeli, vatandaşı bulunduğu adacıktan güvenli şekilde tahliye ederek kıyıya çıkardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yaşanan olayın ardından yetkililer, baraj ve akarsu çevresinde bulunan vatandaşların ani su seviyesi değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle baraj kapaklarının açılabileceği bölgelerde yapılan uyarıların dikkate alınmasının, benzer olayların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Murat Nehri, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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