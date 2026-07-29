Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Marmaris'te tatil yaparken gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sosyal medyada "baba" diye hitap etmesiyle tanınan Güney'in çalıştığı Gençlik Merkezi'ndeki tüm bilgisayar ve belgelere de el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MARMARİS'TEKİ OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takip yürüttü. Soruşturma kapsamında hedefte yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı tespit edildi. Ekiplerin kaldığı otele düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Güney, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

TÜM DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri düğmeye basarak dün sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda; merkezdeki tüm bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ve resmi evraklara el konuldu.

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

BÖCEK'E "BABA" DİYORDU: ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güney'in, sosyal medya paylaşımlarında soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" şeklinde hitap ettiği öğrenildi. Tuğçe Güney, Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevine getirilmişti.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Bilgisayar, Marmaris, Gençlik, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kmloz Oztk kmloz Oztk:
    tatilini uzatmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı’nı seçmeme sebebini açıkladı İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı
Bahar Feyzan’ın “mastürbasyon“ çıkışı olay oldu Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu
İngiltere’den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm İngiltere'den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm

10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.