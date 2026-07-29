Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MARMARİS'TEKİ OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takip yürüttü. Soruşturma kapsamında hedefte yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı tespit edildi. Ekiplerin kaldığı otele düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Güney, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TÜM DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri düğmeye basarak dün sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda; merkezdeki tüm bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ve resmi evraklara el konuldu.

BÖCEK'E "BABA" DİYORDU: ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güney'in, sosyal medya paylaşımlarında soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" şeklinde hitap ettiği öğrenildi. Tuğçe Güney, Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevine getirilmişti.