Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem - Son Dakika
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Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Hayko Cepkin’in, Haluk Levent hakkındaki "Maddi konularda kendisine güvenmem" açıklaması dosyaya damga vururken, sanatçılar Gülben Ergen ve Elçin Sangu da sürece ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ünlü sanatçılar Hayko Cepkin, Gülben Ergen ve Elçin Sangu’nun verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı. Hayko Cepkin’in, " Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem" sözleri soruşturma dosyasına damga vurdu.

HAYKO CEPKİN: "MADDİ KONULARDA KENDİSİNE GÜVENMEM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanatçı Hayko Cepkin, Haluk Levent ile herhangi bir para trafiğinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben uzun yıllardır müzikle uğraşırım. Haluk Levent'i uzun zamandan beri tanırım ancak kendisiyle herhangi bir para trafiğim olmadı. Daha önce çekilen bir klipte düet yapmıştık. Ahbap Derneği yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım veya irtibatım yoktur. Gerek deprem zamanı gerekse de öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim veya paylaşımım yoktur.

Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım."

Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

"YILLAR ÖNCESİNDE DE BENZER EYLEMLERİ OLMUŞTU"

İfadesinde derneğe maddi destekte bulunmadığını yineleyen Cepkin, yalnızca Fethiye’deki bir çocuk etkinliğinde yardım istediklerini aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Fethiye'de bulunan uçuş okulunda 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Burada yer alacak çocukların yetim veya yardıma muhtaç çocuklar olmasına özen gösterdik. Bu noktada Ahbap Derneği'nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim bulunmamaktadır. Haluk Levent'in yıllar öncesinde de bu ve benzeri eylemleri olmuştu. Bu durum birçok kişi tarafından da zaten biliniyordu."

GÜLBEN ERGEN: "HERKES GİBİ BEN DE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan bir diğer isim olan Gülben Ergen ise yaşadığı hayal kırıklığını ve mağduriyeti dile getirdi.

"İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum. Bağış yaptığım için bütün iyi niyetli insanlar gibi... Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım."

Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

ELÇİN SANGU: 100 BİN LİRA BAĞIŞLADIM, İYİ NİYETİMİZ KULLANILDI 

Oyuncu Elçin Sangu da 6 Şubat depremlerinin ardından yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla derneğe gittiğini ve 100 bin TL bağışta bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O dönem deprem bölgesinden birçok arkadaşım etkilenmişti. Nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile ilk etapta Büyükşehir Belediyesi’ne, ardından da AHBAP Derneği’nin merkezine gittim. Burada Haluk Levent ile ilk defa yüz yüze tanıştım. Şahsen kendim de AHBAP Derneği’nin IBAN hesabına 100.000 TL bağışta bulundum. O dönem bu IBAN bilgisi Valilik tarafından onaylı olduğu ve dernek birçok kamu kurumuyla iş birliği içerisinde hareket ettiği için bu güvenle parayı yatırdım.

Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm. O dönem benim de aralarında bulunduğum birçok arkadaşımız gönüllülük esasıyla çalışmalarda yer aldı."

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Gülben Ergen, Elçin Sangu, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Test Test Test Test:
    Kanser hastası kıza yazdığını söylediği elfida meğer bir yalanmışsın hep aklımda böyle kalacaksın, 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    hanginiz güvendiki tüm bağışları ben yaptım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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