Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'na (FED) çevrilirken altın fiyatlarında baskı ve temkinli seyir sürüyor. Güne 4.010 dolarla son 1 haftanın en düşük seviyesinden başlayan ons altın, kritik karar öncesinde "bekle-gör" moduna geçti.

ONS ALTIN 4.000 DOLAR SINIRINA GERİLEDİ

Dün günü %-1,17 değer kaybıyla 4.028 dolardan tamamlayan ons altın, bugünkü ilk işlemlerde 4.010 dolara kadar geri çekilerek son bir haftanın dip seviyesini gördü. Dip seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan ons fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 4.032 dolardan işlem gördü. İç piyasada ise spot gram altın güne 6.140 TL seviyesinden başlarken, Kapalıçarşı’daki fiziki gram altın satışı sabah saatlerinde 6.155 TL üzerinden gerçekleşti.

PİYASA 21.00’DEKİ FED KARARINA KİLİTLENDİ

Altın fiyatlarındaki yön arayışında bugün TSİ 21:00’de açıklanacak FED faiz kararı belirleyici olacak. CME FEDWatch verilerine göre piyasada faizlerin sabit kalma olasılığı %69,5 olarak fiyatlanırken, faiz artışı bekleyenlerin oranı %30,5 seviyesinde bulunuyor. Her ne kadar faiz artışı ihtimali düşük görülse de geleceğe yönelik "şahin" beklentiler altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Ayrıca ABD 2 yıllık tahvil faizinin %4,30’a yönelerek Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini görmesi, faiz getirisi olmayan altından çıkışları tetikliyor.

PETROL RAHATLATTI AMA ALTININ ODAĞI FED

Petrol fiyatlarının geçen hafta gördüğü 100 dolar seviyesinden keskin düşüş kaydetmesi enflasyon endişelerini kısmen azaltmış olsa da analistler, altın yatırımcısının ana odağının enerji değil FED politikaları olduğunu vurguluyor. Sıkılaşma riskinin canlı kalması piyasaları temkinli tutmaya devam ediyor.

TEKNİK SEVİYELER VE DEV BANKADAN DÜŞÜŞ REVİZESİ

Kritik Destekler: Ons altın için 4.000 dolar hem teknik hem de psikolojik ana destek konumunda. Bu seviyenin kırılması halinde 3.940 dolar gündeme gelebilir.

İlk Direnç: Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.200 dolar ilk direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

COMMERZBANK BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Kritik viraj öncesinde dev bankalardan da tahmin revizyonları gelmeye başladı. Commerzbank, yıl sonu ons altın beklentisini 4.800 dolardan 4.500 dolara çekti. Banka analistleri, faiz riski ve enflasyon baskılarına rağmen mevcut düşüşlerin agresif olduğunu, toparlanma potansiyelinin korunduğunu aktardı. Enflasyonun dizginlenmesi durumunda altının 2027 yılında 5.000 dolara ulaşma yolunun açık olduğu belirtildi.