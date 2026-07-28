Ankara\'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte artan ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin şebeke suyundan kaynaklandığına yönelik iddialara yanıt verdi. ABB’den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ASKİ analiz sonuçlarına göre Ankara'daki içme suyunda halk sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı vurgulandı.

SALGIN İDDİALARINA ASKİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORLARIYLA YANIT

Son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Ankara'daki ishal ve bulantı vakalarının nedeni şebeke suyu" iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün koordineli bir şekilde 7/24 denetim ve analiz yaptığını belirten ABB, suyun sürekli kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

"BUGÜN GELEN ANALİZ SONUÇLARI DA TEMİZ ÇIKTI"

ABB tarafından yapılan açıklamada, yapılan tüm ölçüm ve analizlerin suyun kalitesini doğruladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ankara'da vatandaşlarımıza ulaştırılan içme suyu, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen su 7 gün 24 saat esasına göre analiz edilmekte ve anlık olarak izlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir."

"SONUÇLAR HER AY PAYLAŞILIYOR"

Açıklamanın sonunda, su kalitesi analizlerinin düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu hatırlatılarak şöyle denildi: "ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır."

Paylaşımlardan bazıları şunlar;