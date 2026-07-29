Trump\'a soğuk duş! Çin\'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

İran'ın, hava savunma altyapısını yeniden güçlendirmek amacıyla Çin üretimi omuzdan ateşlenen güdümlü roketler satın alacağı öne sürüldü. Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi 60 ila 70 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında 300 ila 400 adet taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS) tedarik edecek.

REUTERS: İLK SEVKİYATLAR BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK

Habere göre İran, anlaşma kapsamında teslimatları birkaç hafta içinde almaya başlayacak. Satın almanın, ABD ve İsrail'in son saldırılarında zarar gören füze, İHA ve hava savunma altyapısındaki eksikleri gidermeyi amaçladığı belirtildi.

QW-12 VE FN-16 FÜZELERİ TEDARİK EDİLECEK

Kaynaklar, anlaşmanın Çin yapımı QW-12 ve FN-16 füzelerini içeren 300 ila 400 adet taşınabilir hava savunma sistemini kapsadığını aktardı. İddiaya göre anlaşma, İran ile Çinli tedarikçi arasında aracılık yapan Hong Kong merkezli Zhongqing Baoshang International Investment şirketi üzerinden imzalandı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, anlaşmanın yapıldığını ancak teslimat takvimi, miktarlar ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların değişebileceğini ifade etti.

ÇİN'DEN YALANLAMA

İddiaların ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, haberlerin "tamamen asılsız" olduğunu belirtti. Bakanlık, Pekin yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yönündeki tutumunu sürdürdüğünü açıkladı.

Pakistan ordusunun halkla ilişkiler birimi ISPR de Çin'den İran'a hava savunma silahlarının Pakistan üzerinden sevk edildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İLK SEVKİYATLARIN HAVA YOLUYLA YAPILMASI BEKLENİYOR

Reuters'ın haberine göre ilk sevkiyatların Çin'in Urumçi kentinden hava yoluyla başlayarak Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılması planlanıyor. Batılı istihbarat kaynakları ile İranlı bir yetkili ise Tahran'ın askeri sevkiyatları daha gizli gerçekleştirebilmek amacıyla kara yolu seçeneklerini de değerlendirdiğini öne sürdü.

ALÇAK İRTİFA HEDEFLERİNE KARŞI KULLANILIYOR

İran'ın tedarik etmeyi planladığı QW-12 ve FN-16 sistemleri; alçaktan uçan savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan kızılötesi güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleri arasında yer alıyor.

Askeri uzmanlara göre bu sistemler, küçük ekipler tarafından kısa sürede konuşlandırılabilmeleri ve kolay taşınabilmeleri sayesinde askeri tesisler ile kritik enerji altyapısının korunmasında önemli avantaj sağlıyor.