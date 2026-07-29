Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump\'a soğuk duş! Çin\'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, hava savunma sistemlerini güçlendirmek amacıyla Çin'den 300 ila 400 adet omuzdan ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi satın almak için anlaşma yaptı. İlk sevkiyatların birkaç hafta içinde başlaması beklenirken, füzelerin savaş uçakları, helikopterler ve İHA'lara karşı kullanılacağı belirtildi. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu silah satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran'ın, hava savunma altyapısını yeniden güçlendirmek amacıyla Çin üretimi omuzdan ateşlenen güdümlü roketler satın alacağı öne sürüldü. Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi 60 ila 70 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında 300 ila 400 adet taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS) tedarik edecek.

REUTERS: İLK SEVKİYATLAR BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK

Habere göre İran, anlaşma kapsamında teslimatları birkaç hafta içinde almaya başlayacak. Satın almanın, ABD ve İsrail'in son saldırılarında zarar gören füze, İHA ve hava savunma altyapısındaki eksikleri gidermeyi amaçladığı belirtildi.

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

QW-12 VE FN-16 FÜZELERİ TEDARİK EDİLECEK

Kaynaklar, anlaşmanın Çin yapımı QW-12 ve FN-16 füzelerini içeren 300 ila 400 adet taşınabilir hava savunma sistemini kapsadığını aktardı. İddiaya göre anlaşma, İran ile Çinli tedarikçi arasında aracılık yapan Hong Kong merkezli Zhongqing Baoshang International Investment şirketi üzerinden imzalandı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, anlaşmanın yapıldığını ancak teslimat takvimi, miktarlar ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların değişebileceğini ifade etti.

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

ÇİN'DEN YALANLAMA

İddiaların ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, haberlerin "tamamen asılsız" olduğunu belirtti. Bakanlık, Pekin yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yönündeki tutumunu sürdürdüğünü açıkladı.

Pakistan ordusunun halkla ilişkiler birimi ISPR de Çin'den İran'a hava savunma silahlarının Pakistan üzerinden sevk edildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İLK SEVKİYATLARIN HAVA YOLUYLA YAPILMASI BEKLENİYOR

Reuters'ın haberine göre ilk sevkiyatların Çin'in Urumçi kentinden hava yoluyla başlayarak Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılması planlanıyor. Batılı istihbarat kaynakları ile İranlı bir yetkili ise Tahran'ın askeri sevkiyatları daha gizli gerçekleştirebilmek amacıyla kara yolu seçeneklerini de değerlendirdiğini öne sürdü.

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

ALÇAK İRTİFA HEDEFLERİNE KARŞI KULLANILIYOR

İran'ın tedarik etmeyi planladığı QW-12 ve FN-16 sistemleri; alçaktan uçan savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan kızılötesi güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleri arasında yer alıyor.

Askeri uzmanlara göre bu sistemler, küçük ekipler tarafından kısa sürede konuşlandırılabilmeleri ve kolay taşınabilmeleri sayesinde askeri tesisler ile kritik enerji altyapısının korunmasında önemli avantaj sağlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Donald Trump, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika İran Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:46:50. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.