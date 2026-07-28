Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılma kararı alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle resmen yeni partisinin saflarına katılacak. Manisa'da siyasi dengeleri etkilemesi beklenen törende, Dutlulu'nun yanı sıra CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda ismin de Yeni Parti'ye geçeceği belirtiliyor.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılacağını açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle resmen yeni partisinin rozetini takacak. Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı "Yeni başlangıçlar" paylaşımıyla Manisalıları törene davet etti.

MANİSA'DA TÜM ÖRGÜT GEÇİŞ YAPIYOR 

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenin, yalnızca Besim Dutlulu'nun parti değişimiyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. CHP Manisa İl Başkanı ve yönetimi, il ve ilçe teşkilatları, CHP'li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları teşkilatlarının da toplu şekilde Yeni Parti'ye katılması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu

GÖZLER YARINKİ TÖRENDE 

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, büyükşehir belediye başkanı düzeyindeki katılımların yarın netlik kazanacağını ifade etmişti. Bu açıklama, Manisa'daki törene ilişkin beklentileri daha da artırdı.

ÖZGÜR ÖZEL: 200'DEN FAZLA BAŞKAN KATILACAK 

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı canlı yayında, Türkiye genelinde 200'den fazla belediye başkanının partilerine katılacağını açıklamıştı. Özel'in açıklamaları, yerel yönetimlerde geniş çaplı bir siyasi geçiş sürecinin yaşanacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Besim Dutlulu, Gökan Zeybek, Özgür Özel, Siyaset, Manisa, Son Dakika

Son Dakika CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak - Son Dakika
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