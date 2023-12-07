Çin gizemli salgının esiri! İlaçlara direnç gösteren hastalığın en önemli belirtisi yüksek ateş

Koronavirüsün ardından gizemli bir zatürre benzeri hastalığın esiri olan Çin zor günlerden geçiyor. Hastanelerin dolup taştığı ülkede virüsü incelemeye alan uzmanlar, korona benzeri verilere ulaştı. Mevcut ilaçlara karşı dirençli olan hastalığın daha çok çocukları hedef aldığını tespit eden sağlık yetkilileri, hastalığın en önemli belirtileri olaraksa; çok yüksek ateş, terleme ve titreme, yüksek tansiyon, keskin ve acı verici göğüs ağrısı, kuru öksürük ve zihin bulanıklığını sıralıyor.

ZATÜRRE BENZERİ HASTALIK ÇİN'İ ESİR ALDI

Son haftalarda Çin'de ortaya çıkan ve bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edilen "zatürre benzeri gizemli solunum yolu hastalığı" ile ilgili endişe yaratan açıklama ve tespitler gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den açıklama talep ettiği salgın hastalık Avrupa'nın bazı ülkelerinde görülürken uzmanlar bu hastalığın kökeni ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bazı uzmanlar bu hastalığın 1800'lere dayanan bir zatürre virüsünden mi oluştuğunu yoksa farklı birçok virüsün karışımından mı oluştuğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı.

İLAÇLARA DİRENÇLİ VİRÜS AVRUPA'YA DA SIÇRADI

Uzmanlar bu yeni gizemli hastalığın mevcut ilaçlara karşı dirençli olduğunu tespit etti. Corona virüsü benzeri hastalığın Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Hindistan'da da görüldüğü ve özellikle çocukları etkilediği belirtildi.

HASTALIĞIN DİRENÇ ORANI YÜZDE 70 İLA 90 SEVİYELERİNDE

Avrupa'da da ağırlıklı olarak çocukların etkilendiği hastalık ile ilgili olarak bilimsel araştırmalar yayınlayan ZME Science isimli medya kuruluşunun yayın yönetmeni Mihai Andrei, "Bu virüs normalde zatürre benzeri hastalıklara iyi gelen ilaçlara karşı direnç gösteriyor. Belki başka bir enfeksiyon da dahil olunca direnç artmıştır" dedi. Andrei ayrıca Çin'deki bazı şehirleri kasıp kavuran hastalığın direnç oranının yüzde 70 ile yüzde 90 seviyelerinde olduğunu da duyurdu.

ÇOCUKLARI HEDEF ALAN HASTALIĞIN BELİRTİLERİ DE TESPİT EDİLDİ

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ağırlıklı olarak çocuklarda görülen bu gizemli hastalığın birden fazla kritik belirtisi olduğuna dikkat çekildi.

İŞTE GİZEMLİ HASTALIĞIN BELİRTİLERİ