Solomon Adaları ile Avustralya arasında haber programı krizi - Son Dakika
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Solomon Adaları ile Avustralya arasında haber programı krizi

25.08.2022 12:52
Solomon Adaları ile Avustralya arasında haber programı krizi

Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu Pasifik bölgesindeki ülkelerden Solomon Adaları'nın Başbakanlık Ofisi, Avustralya'nın haber kanalı ABC'yi ülkedeki Çin etkisini içeren 'yanlış bilgilerin kasıtlı kullanımı ve önceden tasarlanmış önyargılı' televizyon programı yapmakla suçladı.

Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu Pasifik bölgesindeki ülkelerden Solomon Adaları'nın Başbakanlık Ofisi, Avustralya'nın haber kanalı ABC'yi ülkedeki Çin etkisini içeren 'yanlış bilgilerin kasıtlı kullanımı ve önceden tasarlanmış önyargılı' televizyon programı yapmakla suçladı. Açıklamaya ABC'den yanıt geldi ve sadece Solomon Adalıların endişelerini yansıttıkları ifade edildi.

Solomon Adaları'nın yakın komşusu ve ABD'nin müttefiki Avustralya'da yayın yapan haber kanalı ABC'den gazeteci Angus Grigg'in hazırlayıp sunduğu 'Dört Köşe' programının 1 Ağustos tarihli bölümünde, Çin'in Solomon Adaları üzerindeki etkisi incelendi. 'Pasifik'i Ele Geçirme: Çin parası Solomonları nasıl satın alıyor?' ismiyle yayınlanan bölümde, stratejik olarak konumlanmış Pasifik ülkesinde Çin etkisinin ve kontrolünün kapsamı ele alındı. Programda özellikle Çin'in, ülkenin adalarından biri olan Kolombangara'da donanma üssü kuracağı ileri sürüldü.

'YANLIŞ BİLGİLERİN KASITLI KULLANIMI'Çin ile yakın zamanda güvenlik anlaşması imzalayan Solomon Adaları'nın Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, 23 Ağustos'ta ABC'nin ilgili haber programı eleştirildi. 'Dört Köşe' programının yanlış bilgi yaydığı, ülkenin imajını zedeleyen ulusal bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi. Açıklamada "Kendini profesyonel olarak öne çıkaran bir medya kuruluşunun, yanlış bilgilerin kasıtlı kullanımı ve önceden tasarlanmış önyargılı bilgilerin dağıtımı ABC'yi değersizleştiriyor" denildi. Basın açıklamasında program, 'ırkçılık ve ırk klişeleri eşiğindeki ırksal profilleme' olarak nitelendirildi."ÇİN DONANMA ÜSSÜ KURMAYACAK"Solomon Adaları Başbakanlık Ofisi, programda bahsi geçen 'Çin donanma üssü kurulması' konusunda yaptığı açıklamada, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kolombangara'da bir donanma üssü kurmaya niyeti yok. Başbakan Manasseh Sogavare, ülke halkına ve Pasifik bölgesine, Solomon Adaları'nda askeri ya da donanma üssü olmayacağını birçok kez teyit etti" denildi.ABC'DEN BAŞBAKANLIK OFİSİ'NE YANIT

ABC, 24 Ağustos'ta açıklama yaparak Başbakanlık Ofisi'ne yanıt verdi. Programda, Solomon Adaları vatandaşlarını ilgilendiren konuları vurguladıkları ve programın onların endişelerini yansıttığı ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Solomon Adaları ile Avustralya arasında haber programı krizi - Son Dakika

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