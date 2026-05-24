Çin\'in Chang\'e-7 Ay Görevi

24.05.2026 12:49
Çin, 2026'da Chang'e-7 ile Ay'ın güney kutbunda araştırmalar yapacak.

ÇİN'in uzaya gönderilmesi planlanan 'Chang'e-7' keşif görevi kapsamında Ay'ın güney kutbunda araştırmalar yürüteceği bildirildi.

Çin'in 2026 yılının ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanan 'Chang'e-7' keşif görevi kapsamında Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürüteceği duyuruldu. Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, düzenlenen basın toplantısında, 'Chang'e-7' görevinin, yörüngeye girme, iniş yapma ve yüzeyde hareket etme gibi aşamalarından oluşan kapsamlı bir keşif yaklaşımı kullanacağını açıkladı.

Nisan ayında ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan fırlatma sahasına teslim edilen 'Chang'e-7' Ay keşif aracının hazırlıklarının sürdüğünü belirten Zhang, ilgili tüm çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Zhang, mürettebatsız Ay görevinin yanı sıra Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a mürettebatlı iniş de hedeflediğini kaydederek, "Ülke mevcut mürettebatlı ve mürettebatsız Ay keşif görevlerini tek bir Ay keşif projesi altında birleştirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
