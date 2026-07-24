Çin, Lijian-1 Y5 ile 5 Uydu Fırlattı

ÇİN'in 'Lijian-1 Y5' ticari taşıyıcı roketiyle 5 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, 'Lijian-1 Y5' ticari taşıyıcı roketiyle 5 uyduyu planlanan yörüngelerine gönderdi. Yetkililer, 'Lijian-1 Y5' roketi tarafından uzaya gönderilen 5 uydunun işlevlerinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, "Lijian-1, mikro uydular ve orta-alçak yörüngede hızlı ağ oluşturma amaçlı fırlatmalar için tasarlanmış orta boylu katı yakıtlı taşıyıcı roket" ifadelerini kullandı.

110 uyduyu uzaya gönderen 'Lijian-1'in, Çin'de şu ana kadar en fazla sayıda fırlatma gerçekleştirilen sivil ve ticari taşıyıcı roket olduğu kaydedildi.