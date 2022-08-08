Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir

08.08.2022 11:40
Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusunun ABD olduğunu belirterek, "Bunun tüm sorumluluğunu ve ciddi sonuçlarını ABD tarafı üstlenmelidir" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusunun ABD olduğunu belirterek, "Bunun tüm sorumluluğunu ve ciddi sonuçlarını ABD tarafı üstlenmelidir" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi sonucu başlayan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Qian, "Tayvan Boğazı'ndaki mevcut gergin durum, ABD tarafından kışkırtılarak, tek başına ABD tarafından yaratılmıştır. Tüm sorumluluğun ve ciddi sonuçların ABD tarafından üstlenilmesi gerekiyor. Çin tarafı, Pelosi'nin Tayvan ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda ciddi tutumunu belirtmişti. Ancak ABD tarafı Pelosi'nin ziyaretini bilerek yaptı ve Tayvan Boğazı'nda gerginlik yarattı" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLETİŞİM KESİNTİSİ

Pelosi'nin ziyareti kapsamında Çin'in ABD ile askeri ve siyasi alanlarda görüşmelerini iptal ettiğini belirten Qian, "ABD'nin kışkırtıcı eylemlerine yanıt olarak Çin, ABD ordusu liderleriyle telefon görüşmelerini ve Çin-ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki çalışma toplantılarını iptal etti. İletişim, samimiyet gerektirir. ABD bir kriz yaratırken bir yandan da krizi yönettiğini iddia ediyor, bahaneler buluyor, yanlış bilgiler yayıyor, provokatif hareketlerini örtbas ediyor ve insanların kafasını karıştırıyor" diye konuştu.


YORUMLAR
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Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir - Son Dakika
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