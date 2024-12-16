Çin Taykonotları Uzay Aracı Dışı Faaliyet Gerçekleştirecek

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ÇİN İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-19 uzay aracında görevli taykonotların ilk kez uzay aracı dışı faaliyeti gerçekleştireceklerini açıkladı.

Shenzhou-19 uzay aracı, 30 Ekim'de Çin'in uzay istasyonuna ulaştı. Uzay ortamında 48 gün kalan Çinli taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu, uzay istasyonunun işleyişinde sorun yaşanmadığı ve uzay aracı dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu belirtildi.