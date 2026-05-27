Çin ve BM\'den İş Birliği Vurgusu

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanlığını yürüten Çin'in önerisiyle, 'BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Koruyalım, BM Merkezli Küresel Sistemin Otoritesini Güçlendirelim' başlıklı oturum düzenlendi. New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki oturuma Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başkanlık etti. Wang ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oturum kapsamında bir araya geldi.

Wang görüşmede, Çin'in BM çalışmalarının kararlı destekçisi olmaya devam edeceğini söyleyerek, çok taraflılığı savunmayı sürdüreceklerini ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin otoritesini koruyacaklarını bildirdi. Çin'in Güney-Güney iş birliği, küresel ekonomi ve finans reformu, iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka ve bölgesel sıcak gelişmeler gibi alanlarda BM ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Wang Yi, "Somut adımlarla BM'nin yeniden canlandırılmasına katkı sunacağız ve insanlığın kader birliğinin oluşturulmasını destekleyeceğiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmede, BM'nin 'Tek Çin' ilkesini temel alan BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararına bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Çin ile küresel ekonomik ve finansal reform, iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka ile sürdürülebilir kalkınma gibi alanlardaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını aktaran Guterres, "BM'nin barış, kalkınma ve insan hakları alanlarındaki temel çalışmalarının dengeli şekilde ilerletilmesini destekleyeceğiz" diye konuştu.