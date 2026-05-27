Çin ve BM'den İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve BM'den İş Birliği Vurgusu

Çin ve BM\'den İş Birliği Vurgusu
27.05.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, BM'yi destekleyeceklerini ve iş birliğini güçlendireceklerini duyurdu.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanlığını yürüten Çin'in önerisiyle, 'BM Şartı'nın Amaç ve İlkelerini Koruyalım, BM Merkezli Küresel Sistemin Otoritesini Güçlendirelim' başlıklı oturum düzenlendi. New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki oturuma Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başkanlık etti. Wang ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oturum kapsamında bir araya geldi.

Wang görüşmede, Çin'in BM çalışmalarının kararlı destekçisi olmaya devam edeceğini söyleyerek, çok taraflılığı savunmayı sürdüreceklerini ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin otoritesini koruyacaklarını bildirdi. Çin'in Güney-Güney iş birliği, küresel ekonomi ve finans reformu, iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka ve bölgesel sıcak gelişmeler gibi alanlarda BM ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Wang Yi, "Somut adımlarla BM'nin yeniden canlandırılmasına katkı sunacağız ve insanlığın kader birliğinin oluşturulmasını destekleyeceğiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmede, BM'nin 'Tek Çin' ilkesini temel alan BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararına bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Çin ile küresel ekonomik ve finansal reform, iklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka ile sürdürülebilir kalkınma gibi alanlardaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını aktaran Guterres, "BM'nin barış, kalkınma ve insan hakları alanlarındaki temel çalışmalarının dengeli şekilde ilerletilmesini destekleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Dış Politika, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve BM'den İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve BM'den İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.