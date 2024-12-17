Çin ve Hindistan Sınır Müzakereleri İçin Pekin\'de Bir Araya Geliyor

Dünya

ÇİN ve Hindistan temsilcilerinin sınır müzakereleri için Pekin'de bir araya geleceği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Hindistan arasında varılan mutabakat doğrultusunda, sınır anlaşmazlıklarının çözümü için iki tarafın özel temsilcilerinin katılacağı 23'üncü müzakerenin Pekin'de yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi, ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zamanda Çin-Hindistan sınır meselesi için Çin'in Özel Temsilcisi olan Wang Yi, yarın Pekin'de, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Hindistan'ın Özel Temsilcisi Ajit Doval ile 23'üncü Çin-Hindistan Özel Temsilciler Toplantısı'na eş başkanlık edecek.