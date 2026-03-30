Çin\'in Heilongjiang eyaletinde bina çöktü: 7 ölü

ÇİN'in Heilongjiang eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Hailin kentinde dün gece yarısı bir binanın çöktüğü bildirildi. Yetkililer, enkaz altında mahsur kalan 9 kişiden 7'sinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.