Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Dünya

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

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Amerika'daki çıplak adam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Newyork'ta çıplak bir adam elindeki sopayla etrafındaki insanlara saldırdı.

30.01.2025 11:49
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ABD'nin Newyork eyaletinde çıplak bir adam etraftaki vatandaşlara elindeki sopayla saldırdı. Vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışırken eli sopalı adam, caddeden karşıya geçerek seyyar satıcıların tezgahlarına saldırdı.

Çıplak vatandaşın uyuşturucu etkisinde olduğu değerlendirilirken şahsa herhangi bir güvenlik gücünün müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

HAVALİMANINDA ÇIPLAK DOLAŞTI

Amerika'da benzer görüntüler sık sık gündeme geliyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda gülerek dolaşan çıplak bir adam görüntülenmişti. Kendisinin videoya çekildiği fark eden adam, kameraya el salladıktan sonra kimseye aldırış etmeden yürümeye devam etmişti.

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı
Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

POLİS ARACINI ÇALDI

Yine benzer bir olayda Florida'da çıplak bir adam polis aracını çalmış, ağaçlık bir alanda kaza yaptıktan sonra yakalanmıştı. Polis aracında 10 bin dolar hasar meydana gelirken yetkililer aracında nasıl çalındığıyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

EVİN BODRUMUNA YERLEŞTİ

Los Angeles'ta yaşanan olayda ise 93 yaşındaki bir kadın, evinin altında hayvan sesleri duyması nedeniyle bodrum katına indi. Yaralı bir hayvan bulmayı bekleyen yaşlı kadın, evin bodrum katına yerleşmiş çıplak bir adama denk geldi. Yaşlı kadın durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polislere direnen çıplak adam gözaltına alındı.

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı
Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Saldırı, 3-sayfa, Bodrum, Asayiş, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Engin Metinel:
    Ferhat eser değil mi bu 14 5 Yanıtla
  • Engin Metinel:
    Ferhat eser değil mi bu :D 9 4 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    eski haber dündakikahaber 2 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bizim adana da bir dezze vardı oda sokakta gezer sopa ile insanlara vururdu 2 0 Yanıtla
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