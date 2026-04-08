Çorum'da Deprem, Kastamonu'da Hissedildi

1) ÇORUM'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)

KASTAMONU'DA HİSSEDİLDİ

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen deprem, Kastamo'nun Tosya ilçesinde de hissedildi. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, deprem sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını söyledi. Kavaklıgil, ekiplerin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Öte yandan deprem anına ilişkin görüntüler, ilçedeki bir ev ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.