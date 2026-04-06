Costa: Sivil Altyapılara Saldırı Kabul Edilemez
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Costa: Sivil Altyapılara Saldırı Kabul Edilemez

Costa: Sivil Altyapılara Saldırı Kabul Edilemez
06.04.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, Orta Doğu'daki savaşta enerji tesislerinin hedef alınmasına karşı çıktı.

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, enerji tesisleri başta olmak üzere sivil altyapıların hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'da devam eden savaşa dair sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Çözümün yalnızca diplomasiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Costa, "Orta Doğu'da beş haftadır süren savaşın ardından, sorunun temel nedenlerini ancak diplomatik bir çözümün ortadan kaldırabileceği açıktır. Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez. Bu durum Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerli olduğu gibi, her yerde geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Askeri operasyonun genişlemesinin halka zarar vereceğini belirten Costa, "İran halkı, İran rejiminin asıl kurbanıdır. Askeri harekatın genişlemesinin de asıl kurbanı yine onlar olacaktır. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yakın zamanda yaptığım görüşmede de vurguladığım gibi, Avrupa Birliği, İran'ı bölge ülkelerine yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'nda tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesisine izin vermeye çağırmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bölgedeki sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğinin altını çizen Costa, "Gerilimi tırmandırmak ateşkes ve barışı sağlamayacaktır. Bunu ancak müzakereler, yani bölgesel ortakların öncülüğünde yürütülen çabalar başaracaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Costa: Sivil Altyapılara Saldırı Kabul Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:42:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Costa: Sivil Altyapılara Saldırı Kabul Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.