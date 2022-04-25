Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor - Son Dakika
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BBC

Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor

25.04.2022 13:32
Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor

Çin'in başkenti Pekin'de Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor. Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, sadece şehrin en kalabalık semti olan Chaoyang'da yaklaşık 3,5 milyon kişiye 3 aşamada toplu test yapılacağını duyurdu.

Chaoyang semtinde hafta sonu 26 yeni vaka bildirildi. Bu, Pekin'de vaka sayıları artmaya başladığından bu yana bildirilen en yüksek sayıydı.

Duyuruyla birlikte temel ihtiyaçlarını satın almak için süpermarketlere akın eden semt sakinleri uzun kuyruklar oluşturdu. Yerel medyada boş market raflarının fotoğrafları yayımlandı.

Pekin'in büyük süper marketleri artan talebi karşılamak için çalışma saatlerini uzattı.

Şanghay'da son durum ne?

Şanghaylı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar erken saatte markete gideceğimi düşünmezdim... Ama gittiğimde bütün yumurtalar, karidesler ve etler tükenmişti" dedi ve sadece biraz sebze alabildiğini söyledi.

Şanghaylı bir başka kullanıcı ise "Pekin'de insanların gıda alışverişi için marketlere hücum ettiğini görmek hem komik hem de can sıkıcı... Bundan tam bir ay önce yaşadıklarını hatırlatıyor" diye konuştu.

The Global Times gazetesi, Pekin'deki taze gıda şirketlerinden et, yumurta ve sebze gibi temel besin stoklarını artırmaları istendiğini duyurdu.

Buna ek olarak sağlık uzmanlarının toplu test uygulamasıyla kapanma önlemlerinin genişletilip genişletilmeyeceğine karar verileceğini söylediği aktarıldı.

China Daily gazetesine konuşan Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktör Yardımcısı Pang Xinghuo, önümüzdeki günlerde Pekin'de vaka sayılarının artmasını beklediklerini söyledi.

Şanghay'da Mart sonunda yeni vaka sayısı 400 bini geçmiş ve 138 kişi koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirmişti.

Çinli yetkililerin uyguladığı önlemler arasında elektronik kapı alarmları da vardı. Bu uygulamayla hastalığa yakalananların evlerinden ayrılmaları önleniyor ve dezenfeksiyon prosedürleri kapsamında hastaların evlerinden zorla tahliye edilmesi sağlanıyordu.

Bunun yanında Şanghay'ın bazı bölgelerinde önceden uyarı yapılmadan yeşil barikatlar kurulmuş ve insanların evlerinden çıkmaları etkili bir şekilde engellenmişti.

Diğer birçok ülkenin aksine Çin, "sıfır Covid" stratejisi izliyor.

Çin, pandeminin başlangıcında enfeksiyon seviyelerini nispeten düşük tutmayı başarmış ancak kapanma önlemleriyle virüsün yeni ve daha bulaşıcı varyantlarının yayılmasını önlemekte zorluklar yaşamıştı.

Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor
Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor
Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor - Son Dakika

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