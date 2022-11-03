Twitter'da mavi tik tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu: Elon Musk ile bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz - Son Dakika
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Twitter'da mavi tik tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu: Elon Musk ile bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz

03.11.2022 14:13

Dün akşam katıldığı bir programda Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın mavi tik ücretinin aylık 8 dolar alacağını açıklamasının ardından dikkat çeken bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Elon Musk, uygulamada bazı değişikliklere gitti. Musk, Twitter hesapları için mavi tik isteyenlerden aylık 8 dolar alacağını açıkladı.

"BELKİ BİZ FARKLI OLABİLİRİZ"

Dün akşam bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Musk'ın yeni adımları soruldu. Erdoğan, Elon Musk ile uzun süredir görüşmediğini belirtip mavi tik meselesi için, "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ TEK YÖNETİCİ YAPTI

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk şirketi satın almasının ardından, yönetim kurulunu feshetti ve kendisini Twitter'ın CEO'su olarak atadı. Musk, şirketi satın almasının hemen ardından aralarında CEO Parag Agrawal'ın da olduğu üst düzey yöneticileri işten çıkarmıştı. Bu son hamle ile de şirketin yönetimindeki tek isim haline geldi.

ELON MUSK TWITTER'I NE KADARA SATIN ALDI?

Elon Musk, toplamda 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın alırken ilk iş olarak genel merkeze elinde lavabo ile geldi.

Twitter'da mavi tik ücretini 8 dolar olarak açıklayan Elon Musk'a Erdoğan'dan çağrı: Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz
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Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk, Twitter, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'da mavi tik tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu: Elon Musk ile bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'da mavi tik tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu: Elon Musk ile bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz - Son Dakika
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