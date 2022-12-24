Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sürerken ABD'den kritik açıklama: Desteklemiyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sürerken ABD'den kritik açıklama: Desteklemiyoruz

24.12.2022 09:17

Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin düzeltilmesi adına görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da şartların olgunlaşması durumunda Esad ile görüşebileceğini söylemişti. Çalışmalar sürerken ABD'den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD, Esad rejimi ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmeyecek ve diğer ülkelerin ilişkilerini geliştirmesini desteklemiyoruz" dedi.

Türkiye bir yandan Suriye'nin kuzeyine kara harekatının sinyali verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasındaki olası görüşmeyi konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta konuyla ilgili, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" demişti.

HERHANGİ BİR DESTEK VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Bu gelişme sonrasında çalışmalar sürdürülürken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, konuyu ABD Dışişleri Bakanlığı'na sordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Biden yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a herhangi bir destek vermeyeceği ve Esad'ın itibarının iade edilmesinin söz konusu olmayacağı kaydedildi.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYECEĞİZ"

Açıklamada "ABD, Esad rejimi ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmeyecek ve diğer ülkelerin ilişkilerini geliştirmesini desteklemiyoruz. Bölgedeki devletleri, Esad rejiminin son on yılda Suriye halkına uyguladığı zulmü ve ayrıca rejimin ülkenin büyük kısmının insani yardım ve güvenliğe erişimini engellemeye yönelik devam eden çabalarını dikkatlice düşünmeye çağırıyoruz. Suriye'de ve daha geniş bir bölgede istikrarın ancak tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden siyasi bir süreçle sağlanabileceğine inanıyoruz ve kalıcı bir siyasi çözümün ülke içinde kalmasını sağlamak için müttefikler, ortaklar ve BM ile birlikte çalışmaya kararlıyız." denildi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sürerken ABD'den kritik açıklama: Desteklemiyoruz - Son Dakika


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