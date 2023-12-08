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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gerçekleştirdiği ziyaret Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, kamuoyunun dikkati ise farklı bir detaya takıldı. Erdoğan'a ülkedeki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu ve bıyıklı korumayı manşetlerine taşıyan Yunan gazeteleri, ''2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı'' ifadelerini kullandı.

08.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günlük Yunanistan ziyareti dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Önemli işbirliği anlaşmalarına imza atılan seyahatte Yunan basını ise farklı bir detaya takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temasları boyunca eşlik eden uzun boylu ve bıyıklı korumaya odaklanan gazeteler, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" diye yazdı.

ERDOĞAN'IN 2 METRELİK KORUMASI YUNANİSTAN'DA GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti gündemden düşmezken, Yunan kamuoyunun dikkatini ise farklı bir isim çekti. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema, Erdoğan'a Atina'daki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu korumayı manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu

"UZUN BOYLU ÖZEL KORUMA DİKKATLERDEN KAÇMADI"

Gazete, "Erdoğan ve heyetinin 7 saatlik Atina temasları sırasında güvenlik tahmin edilemez herhangi bir olayı engellemek için üst düzeydeydi. Fakat Erdoğan'ın uzun boylu özel koruması dikkatlerden kaçmadı" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu

"GÖZLERİNİ ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEN AYIRMADI"

SKAI televizyonunun görüntülerine de yer veren gazete, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu

ERDOĞAN'IN KORUMALARINA AİT 16 SİLAHA ONAY VERİLDİ

Öte yandan Yunan medyası, Erdoğan'ın ziyareti için 47 silaha onay verildiğini ve bunların 16'sının Erdoğan'ın korumalarına ait olduğunu yazdı. Proto Thema gazetesi ayrıca Erdoğan'ın ziyaretinde güvenliğin üst seviyede olduğuna da vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan\'da gündem oldu
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ben 2 gündür ordayım o gazetede böyle bir haber görmedim ????? Yanıtla 29 11

Yunanistan, Atina, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu - Son Dakika
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