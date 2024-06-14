Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı mühim

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya’da görüştü.

Erdoğan, “İspanya’nın Filistin’i tanıma yönünde aldığı karar, çok mühimdir. İspanya’nın bu tutumunun henüz Filistin’i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir” dedi.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan ateşkes kararının uygulanmasını takip edeceklerini belirten Erdoğan, aynı zamanda Gazze’de yaşananların gündeme gelmesinde Sanchez’in büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Sanchez ise İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin tanınması olduğunu belirterek, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu" dedi.

Daha fazla İspanyol yatırımcının Türkiye’ye gelmesini istediklerini dile getiren Erdoğan iki ülkenin Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’dan daha büyük bir gemi üretimine başladıklarını açıkladı.

Erdoğan ayrıca iki ülkenin İHA ve insansız denizaltı üretiminde işbirliği yapacağını aktardı.