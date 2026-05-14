Erdoğan\'dan Astana\'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana temasları kapsamında önce ikili görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

ERDOĞAN İLE TOKAYEV GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerince Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Tokayev ile ikili görüşmeye geçti. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede, Dişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da yer aldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ"

İki lider, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz günlerce idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeşe Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart’ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan’a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortalık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimizle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alış verişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Dişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da yer aldı.