Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'un Laç kentinde depremzedeler için inşa edilen konutların anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir" dedi.

Konuşmasına törende bulunanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimize aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler, Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır" dedi.

Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık. Değerli Dostum Başbakan Edi Rama'yla sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır" açıklamasında bulundu.

"ARNAVUTLUK'LA HEM ORTAK BİR TARİHİ HEM DE ORTAK MEDENİYET DEĞERLERİNİ PAYLAŞIYORUZ"

"Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "2020 Temmuz ayında gerekli Mutabakat Zaptı'nı imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen, aynı yılın Aralık ayında inşaata başladık. Bundan 13 ay önce, tam da bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Kardeşliğin nişanesinin; çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilanihaye devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini, halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde 'Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi' koyduk. Bu hastanede, Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor."

Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırdıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla, bu bölgedeki 522 ailenin hayatının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının, Laç Şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda, aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere, bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli Dostum Edi Rama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum."

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak katıldı.

MEYDAN AÇILIŞI YAPILDI

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra anahtar teslimi yapıldı ve kurdele kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra adının verildiği meydanı ziyaret ederek buradaki anıtın açılışını gerçekleştirdi.