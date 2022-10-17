Aydın haberi! Nazilli'de hazırlandılar, ilk günde 9 madalya kazandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi! Nazilli'de hazırlandılar, ilk günde 9 madalya kazandılar

17.10.2022 09:54
Aydın haberi! Nazilli'de hazırlandılar, ilk günde 9 madalya kazandılar

Aydın haberi: Nazilli Belediyesi'nin sponsorluğunda Arnavutluk'ta yapılan halter şampiyonasına katılan 23 Yaş Altı Bayan Halter Milli Takımı, ilk gün 9 madalya ile büyük sevinç yaşattı.

Nazilli Belediyesi'nin sponsorluğunda Arnavutluk'ta yapılan halter şampiyonasına katılan 23 Yaş Altı Bayan Halter Milli Takımı, ilk gün 9 madalya ile büyük sevinç yaşattı. Atom Karınca lakaplı 45 kilo halterci Cansu Bektaş ise rekor sözünü de yerine getirerek 3 altın madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın, 3'ü gümüş 9 madalya elde etti. Genç kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, toplamda elde ettiği 157 kiloluk dereceyle yeni Avrupa rekoruna ulaştı. 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan Melisa Güneş de koparmada 67, silkmede 82 ve toplamda 149 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya elde etti. 23 yaş altı kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ise koparmada 75, silkmede 95 ve toplamda 170 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya Nazilli'de hazırlandılar

İsabeyli Mahallesi'nde bulunan Nazilli Belediyesi Seyfi Dikyar Kapalı Spor Salonunda Nazilli Belediyesinin sponsorluğunda Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanan sporcuların başarısı ise büyük sevinç yaşattı. Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca, 10 Eylül'de başlayan kampta büyük moral depoladıklarını ve bu sonucu beklediklerini ifade ederek: "23 yaş altı gençlerle Avrupa Şampiyonasına hazırlandık. İlk kez Türkiye'de bir ilçe belediyesi, yani Nazilli Belediyesi, tüm kampın masraflarını karşılayarak burada bizleri ağırladı. Bu nedenden dolayı, emeği geçen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, Nazilli Belediyesine ve tüm Nazilli halkına teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sıcak davrandılar, halkımızda her gördüğü yerde bizlere başarılar diledi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kamp süresince birincilik için çalıştık ve asla ikinciliği düşünmedik. Başarılarımız devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz 14 Ekim tarihinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ziyaret ettiği başarılı ekip Milli Takım Antrenörleri Meliha Sarıkoca, Ramadan Mutlu ve Ferit Şen'in yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ve her biri kilolarında farklı şampiyonluklar bulunduran milli takım sporcuları Duygu Alıcı, Melisa Güneş, Nuray Levent Güngör, Hatice Açıkgöz, Cansu Bektaş, Aysel Özkan, Dilara Uçan, Dilara Narin, Sera Yenigün, Aleyna Kaymaz, Cansel Özkan, Burcu İldem Gerçekden ve Fatmagül Çevik'den başarı sözü vermişti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı
Kaynak: İHA

Arnavutluk, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberi! Nazilli'de hazırlandılar, ilk günde 9 madalya kazandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın haberi! Nazilli'de hazırlandılar, ilk günde 9 madalya kazandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement