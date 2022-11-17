Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi - Son Dakika
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Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

17.11.2022 16:17

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yeniden yargı önüne çıktı. Mahkeme, Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Arnavutluk Mahkemesi bugün görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Son Dakika! Arnavutluk, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

SOYLU SİNYALİ VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz haftalarda Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

DAVA SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

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Arnavutluk Mahkemesi, Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Arnavutluk Mahkemesi, Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Birçok ülkenin başkonsolosu, terör saldırısının gerçekleştiği alana çelenk bırakarak terörü lanetledi Birçok ülkenin başkonsolosu, terör saldırısının gerçekleştiği alana çelenk bırakarak terörü lanetledi

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Son Dakika Dünya Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi - Son Dakika
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