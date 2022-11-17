Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Arnavutluk Mahkemesi bugün görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz haftalarda Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
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