Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek

29.09.2022 16:59

Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün daha da artıyor. Özellikle Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede dikkat çeken Bayraktar, Polonya'dan sonra bir Avrupa ülkesinin semalarında daha uçacak. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'den satın almak için anlaştıkları Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini açıkladı.

Arnavutluk'ta Başbakan Rama'nın da katılımıyla Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve "Satellogic USA Inc" şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalandı. Rama, burada Arnavutluk'un alacağı SİHA'lar hakkında da konuştu.

Arnavutluk Türkiye'den Bayraktar SİHA almaya hazırlanıyor

''SİHA'LAR YAKINDA HİZMETE GİRECEK''

Uydu anlaşmasına imza atan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin Türkiye'den satın almak için anlaştığı Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini belirtirken, ''Bu uyduları çok yakında drone'lar takip edecek. Yeni gelişmeler doğrultusunda bunları tamamlamaya ve silahlı drone almaya karar verdik. Tabii ki silahlı drone'lar teröre veya potansiyel bir düşmana karşı aşırı durumlar içindir. Ancak bu drone'ların, uydularla uyumlu olarak bir dizi tamamlayıcı işlevi bulunuyor" dedi.

AVRUPA'DA İLK KEZ POLONYA'YA SATILMIŞTI

SİHA'lar Avrupa'da ilk kez Polonya'ya satılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da imza töreninde, ''Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum" demişti.

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SON DAKİKA: Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek - Son Dakika
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