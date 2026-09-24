Kaşif Kozinoğlu\'nun ölümündeki sırrı hırsız çözecek! Gözler vereceği ifadede

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sırrı hırsız çözecek! Gözler vereceği ifadedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen G.E. şüpheli sıfatıyla adliyeye getirilirken, Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapmakla suçlanan G.E. hakkında yeni bir adım atıldı.
Halen başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan G.E., Kozinoğlu soruşturmasında “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi.
DOKU VE KAN ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR
Soruşturmada dikkat çeken noktalardan biri de Kozinoğlu'na ait doku ve kan örnekleri oldu. Şüphelinin, söz konusu örneklerin bulunduğu bölümde yalnız kaldığı ve Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerini değiştirmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Bu ihtimal soruşturma kapsamında araştırılıyor.
G.E.'nin o dönemde Adli Tıp Kurumu'na “su sebili takacağım” gerekçesiyle girdiği ve örneklerin bulunduğu bölümde yalnız kaldığı bilgisi de soruşturma kapsamında gündeme geldi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, Kozinoğlu'nun mezarı da açılarak yeni örnekler alınmıştı. Alınan örneklerin, cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında tutuklanarak Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de cezaevinde rahatsızlandı. Saat 18.30'da 112'ye yapılan çağrının ardından ambulans 18.42'de cezaevine ulaştı. Kozinoğlu, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümünün ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının ifadeleri alınırken cezaevine ait kamera kayıtları, sağlık belgeleri ve olay gününe ilişkin kayıtlar incelendi. Adli Tıp Kurumu ayrıca Kozinoğlu'ndan alınan kan, idrar ve diğer örneklerde toksikolojik ve histopatolojik incelemeler gerçekleştirdi.
İLK SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda Kozinoğlu'nun ölümünün kalp damar rahatsızlığına bağlı doğal ölüm olduğu belirtildi. Savcılık, MİT'ten Kozinoğlu'nun sağlık dosyasını da talep etti ve geçmiş yıllara ait kalp tetkiklerini dosyaya ekledi. Bu değerlendirmelerin ardından 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ancak Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili tartışmalar sonraki yıllarda devam etti.
DOSYA 14 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyayı yeniden incelemesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Silivri Sulh Ceza Hakimliği, 26 Ağustos 2026'da 2012 yılında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Böylece Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.
Yeni soruşturmada dosya hakkında gizlilik kararı alınırken özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı. Savcılık özellikle Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü bir kişinin müdahalesi bulunup bulunmadığının yeniden araştırılmasına yoğunlaştı.
MEZARI AÇILDI, YENİ ÖRNEKLER ALINDI
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına da karar verildi. Adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilen feth-i kabir işleminde mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı.
Örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yeni bulguların, cezaevinin kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesine karar verildi. Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunun bu incelemeler sonucunda Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve üçüncü kişi müdahalesi ihtimaline ilişkin yeni bir mütalaa hazırlaması bekleniyor.
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