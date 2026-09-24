Kaşif Kozinoğlu\'nun ölümündeki sırrı hırsız çözecek! Gözler vereceği ifadede

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapmakla suçlanan G.E. hakkında yeni bir adım atıldı.

Halen başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan G.E., Kozinoğlu soruşturmasında “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi.

DOKU VE KAN ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Soruşturmada dikkat çeken noktalardan biri de Kozinoğlu'na ait doku ve kan örnekleri oldu. Şüphelinin, söz konusu örneklerin bulunduğu bölümde yalnız kaldığı ve Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerini değiştirmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Bu ihtimal soruşturma kapsamında araştırılıyor.

G.E.'nin o dönemde Adli Tıp Kurumu'na “su sebili takacağım” gerekçesiyle girdiği ve örneklerin bulunduğu bölümde yalnız kaldığı bilgisi de soruşturma kapsamında gündeme geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, Kozinoğlu'nun mezarı da açılarak yeni örnekler alınmıştı. Alınan örneklerin, cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.