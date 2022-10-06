Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu

Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı için bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirve öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Dört lider önce ayaküstü sohbet etti. Daha sonra Macron ayrıldı, üç lider oturarak sohbetlerine devam etti.

DİKKAT ÇEKEN KİTAP

Masanın üzerinde ise bir gül ve kitap bulunması dikkat çekti. Lea Ypi isimli Arnavutluk bir yazar tarafından kaleme alınan kitap, Avrupa'daki son Stalinist devlet olan Arnavutluk'ta komünizmin ve diktatörlüğün çöküşünü anlatıyor. Free, siyasi çalkantıların ortasında reşit olmanın sürükleyici bir anısı olarak özetleniyor. Keskin bir içgörü ve zekâ ile Lea Ypi, ilerlemenin sınırlarının ve geçmişin yükünün izini sürerek, idealler ve gerçeklik arasındaki boşlukları ve tarihin savurduğu insanların umutlarını ve korkularını aydınlatıyor.