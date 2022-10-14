Başkan Özcan, Milli Takımı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özcan, Milli Takımı ziyaret etti

14.10.2022 09:31
Başkan Özcan, Milli Takımı ziyaret etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamp yapan 23 yaş altı halter bayan milli takımını ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak sporculara başarı diledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamp yapan 23 yaş altı halter bayan milli takımını ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak sporculara başarı diledi.

İsabeyli Mahallesi'ndeki Nazilli Belediyesi Seyfi Dikyar Kapalı Spor Salonunda Nazilli Belediyesinin sponsorluğunda Avrupa halter Şampiyonasına hazırlanan milli sporcuları ziyaretinde konuşan Başkan Özcan, sporcuları ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Sporculara başarı dileyerek her birinden şampiyonluk sözü alan Başkan Özcan, haltercilere bir de müjde verdi. Önümüzdeki yıl uluslararası bir halter şampiyonasını Nazilli'de düzenlemek amacıyla federasyon başkanı ile konuştuğunu ve bu çağrıya olumlu yanıt geldiğini belirtti.

Milli Takım Antrenörleri Meliha Sarıkoca, Ramadan Mutlu ve Ferit Şen'in yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ve her biri kilolarında farklı şampiyonluklar bulunduran milli takım sporcuları Duygu Alıcı, Melisa Güneş, Nuray Levent Güngör, Hatice Açıkgöz, Cansu Bektaş, Aysel Özkan, Dilara Uçan, Dilara Narin, Sara Yenigün, Aleyna Kaymaz, Cansel Özkan, Burcu İldem Gerçekden ve Fatmagül Çevik, Başkan Özcan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şampiyonluk sözü verdiler.

"Hepsinden şampiyonluk bekliyorum"

Sporcularının hepsinin birer madalya avcısı olduğunu ve hepsinden altına madalya ve rekor beklediğini ifade eden 23 Yaş Altı Bayan Halter Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca, "10 Eylül'den beri burada 23 yaş altı gençlerle Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. İlk kez Türkiye'de bir ilçe belediyesi, Nazilli Belediyesi tüm kampın masraflarını karşılayarak burada bizleri ağırladı. Bu nedenden dolayı, emeği geçen Nazilli Belediyesine, tüm Nazilli halkına ve çok değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hepsi şampiyonluk için buradalar, ikinciliği bile düşünmüyoruz. Kamp süresince ilk kafilemiz 14 Ekim'de sabaha karşı yola çıkarak Arnavutluk Tiran'da yapılacak müsabakalara katılacak. 14 Ekim'de gidecek olacak kafilemizde 4 sporcu ve 1 antrenörümüz var. Onların hepsinden birincilik bekliyoruz" dedi.

"Şampiyonluk sözü aldı"

Genç sporcuları ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Özcan yaptığı konuşmada, "Nazilli'mizin tanıtımı açısından büyük bir fırsattı, ilk kez ilçemizde bir milli takımı ağırlıyoruz, çok gurur vericiydi. Arnavutluk'ta yapılacak turnuva da her biri bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşı'mızı söyletecek. Hocalarımıza, sporcularımıza, federasyonumuza çok teşekkür ederim. Nazilli'de Uluslararası halter turnuvası yapılması için talepte bulunduk, federasyonun bu yönde çalışmaları var. Hocamız Nazilli'de kamp yaparken birkaç öğrenciyi de keşfetmiş, inşallah onlar da Ülkemizi ve Nazilli'yi temsil ederler" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı Ojeli eller, dünyaları kaldırıyor Ojeli eller, dünyaları kaldırıyor
Kaynak: İHA

Arnavutluk, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Özcan, Milli Takımı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özcan, Milli Takımı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement