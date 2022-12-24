Sevgilisini şaşkına çevirdi! Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürpriz beğeni topladı - Son Dakika
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Sevgilisini şaşkına çevirdi! Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürpriz beğeni topladı

24.12.2022 15:13

Arnavutluk'ta bir maç sırasında yaşanan olayda genç bir adamın evlilik teklifi gündem oldu. Bir anda sahaya dalan ve yere düşerek sakatlanma numarası yapan taraftar, kız arkadaşı yanına gidince ayağa kalktı ve dizlerinin üzerine çökere evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Bir anda sahaya atlayan genç bir adamın evlilik teklifi viral oldu. Koştuğu esnada yer düşen gencin yanına kısa sürede sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin başına toplanmasıyla sevgilisinde bir sorun olduğunun anlayan genç kadın da her şeyden habersiz sahaya indi.

SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE DİZ ÇÖKTÜ

Sevgilisinin sahaya indiğini gören adamın bir anda ağaya kalkıp diz çöktüğü görüldü. Sevgilisine evlenme teklifi eden adam sosyal medyada gündem oldu.

MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Böylesine değişik bir şekilde evlilik teklifi eden adam sevgilisinden aldığı olumlu yanıtla çılgınlar gibi sevindi. Mutlu olduğu her halinden belli olan vatandaşa sosyal medyadan da destek ve beğeni mesajları geldi.

İşte o anlar:

Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürprizin benzeri yok! Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı
Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürprizin benzeri yok! Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı
Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürprizin benzeri yok! Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı
Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürprizin benzeri yok! Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı
Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürprizin benzeri yok! Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı
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Arnavutluk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevgilisini şaşkına çevirdi! Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürpriz beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini şaşkına çevirdi! Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürpriz beğeni topladı - Son Dakika
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