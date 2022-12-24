Sevgilisini şaşkına çevirdi! Bir anda sahaya giren taraftarın yaptığı sürpriz beğeni topladı

Bir anda sahaya atlayan genç bir adamın evlilik teklifi viral oldu. Koştuğu esnada yer düşen gencin yanına kısa sürede sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin başına toplanmasıyla sevgilisinde bir sorun olduğunun anlayan genç kadın da her şeyden habersiz sahaya indi.

SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE DİZ ÇÖKTÜ

Sevgilisinin sahaya indiğini gören adamın bir anda ağaya kalkıp diz çöktüğü görüldü. Sevgilisine evlenme teklifi eden adam sosyal medyada gündem oldu.

MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Böylesine değişik bir şekilde evlilik teklifi eden adam sevgilisinden aldığı olumlu yanıtla çılgınlar gibi sevindi. Mutlu olduğu her halinden belli olan vatandaşa sosyal medyadan da destek ve beğeni mesajları geldi.

İşte o anlar: