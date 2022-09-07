Erdoğan: Kimlikle seyahat, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili anlaşmaların imzalanmasından sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Sırbistan'la kimlikle seyahat kapsamında imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, "Az önce Vuçiç ile hem ikili ardından heyetlerarası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde, etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Başta Bosna Hersek'teki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sırbistan'la mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştirecektir" dedi.