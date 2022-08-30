Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil

30.08.2022 23:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ve S-400'lerin alınmasına tepki gösteren ABD'ye resmen resti çekti. Erdoğan, "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlar. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Beştepe'te gerçekleştirilen törenlerde konuştu. Konuşmasında Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 hava savunma sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması da düşmanca bir harekettir. Amerika, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları için olduğunu ifade ettiği S-400 sistemleri almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştü. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz" dedi.

"UMURUMUZDA DEĞİL"

"Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlar. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz bizden esirgenen her ürünü er ya da geç üretme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Anadolu topraklarında tutunmanın pahalıya patlayacağını görenler, hep yaptıkları gibi vekalet savaşı yoluna gitmişlerdir. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de Yunanlıların sırtını sıvazlayan birileri, Afyon'daki cephe hattında kurulan tahkimatı, Türkler bunları 5-6 ayda aşamazlar ifadesiyle tanımlamışlardır. Halbuki 26 Ağustos sabahı ordumuz sadece 2 gün içinde bu tahkimatın tamamını yerler bir etmişlerdir. Bir asır önce kendi ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz.

"YUNANİSTAN BİZİM DENGİMİZ DEĞİLDİR"

Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz."

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil - Son Dakika
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