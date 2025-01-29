Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC\'de Gençlerle Bir Araya Geldi

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de, gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gazimağusa'da Serdarlı köyünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gençlerimizle bir araya geldik. Onların enerjisini görmek ve fikirlerini dinlemek yapacağımız çalışmalar için bizler için önemli bir referans noktası. Bugün gördüğümüz manzara ile bir kez daha şahitlik ettik ki, KKTC'nin geleceği gençlerimizin ellerinde, emin ellerde şekillenecek. Ortak akılla ülkelerimiz için daha güçlü bir gelecek inşası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.