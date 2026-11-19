CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, amaçlarının iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve her iki ülkenin de refahını yükseltecek çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbekistan'a geniş bir heyetle geldiklerini söyleyen Yılmaz, "Sanayi Teknoloji Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, yine Ticaret Bakanlığımızdan Bakan Yardımcımız burada, Enerji Bakan Yardımcımız, Yatırım Ofisi Başkanımız, çok sayıda iş insanımızla birlikte Özbekistan'dayız. Dün bir buradaki iş adamlarımızla toplantı gerçekleştirdik ama asıl toplantılarımız bugün olacak. Bugün yüksek düzeyli bir iş konseyi oluşturuldu. Onun ilk toplantısını gerçekleştirmiş olacağız. İki Cumhurbaşkanımızın imzalarıyla oluşturulan bu konseye Türkiye tarafından ben, Özbekistan tarafından Sayın Saida Mirziyoyeva Hanımefendi başkanlık yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, amaçlarının iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve her iki ülkenin de refahını yükseltecek çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, "Az önce de bu vesileyle yeni yapılmış olan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni görme imkanı bulmuş olduk. Muhteşem bir eser olduğunu söylemek isterim. Gerçekten hepimiz çok etkilendik. Üç Rönesans'ı da anlatan bir eser. İlk Rönesans, ilk aydınlanma, ikincisi ve bugünkü Yeni Özbekistan'ı çok güzel anlatan bir eser olmuş. Geçmişle bugünü, geleceği buluşturan bir mekan olmuş. Bir taraftan yeni nesillere geçmişin değerlerini aktaran, diğer taraftan bu nesillere geleceğe dair hedefler ortaya koyan bir içeriğe sahip. Ben başta Sayın Devlet Başkanı Zatı Devletleri Şevket Mirziyoyev olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bunlar bizim ortak tarihimiz, ortak kültürümüz. Burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Son on yılda özellikle Özbekistan'ın büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayan Yılmaz, "Bu da kendiliğinden olmadı. Bunun arkasında güçlü bir siyasi irade var, yönetim var. O da Sayın Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev. Cesur bir şekilde reformlar yaparak Özbekistan'ı bugün ekonomide, uluslararası alanda çok daha yüksek bir seviyeye taşımış durumda ve bu da devam edecek. Önümüzdeki dönem inşallah Özbekistan'ı hem ekonomik olarak hem bilimsel olarak birçok açıdan çok iyi bir yerde göreceğiz. Türkiye'de de aynısını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İki lider birbirine çok benziyor doğrusu. İkisi de güçlü liderler, dirayetli liderler ve ülkesinin ekonomisini büyüten, refahını büyüten liderler. Reform yapmaktan çekinmeyen, değişime açık liderler. Dolayısıyla bu liderlerimize, böyle liderlere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Onun altını çizmek isterim. İkisi arasındaki çok güçlü diyalog, çok güçlü birliktelik de bizim bütün bu çalışmalarımıza büyük bir güç veriyor. Ben huzurunuzda her iki lidere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Özbek halkına gönülden hürmetlerimi iletmek istiyorum. Tüm Türkiye'den selamlar getirdik Özbek halkına. En iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretteki temel beklentilerinin yeni oluşturdukları mekanizmanın daha detaylı bir şekilde şekillenmesi olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan iş dünyalarımız bugün bir araya geldiler. İkili görüşmeler yaptılar çok sayıda. Temaslar sağlandı. Buralardan da somut yatırım projelerinin çıkmasını bekliyoruz. Gerek doğrudan yatırım olarak, gerek müteahhitlik, gerek hizmet sektörlerinde birçok alanda somut proje fikirlerinin çıkmasını bekliyoruz. Bu projeleri de biz karşılıklı olarak destekleyeceğiz. Bunlarla ilgili bürokratik bir engel varsa bunları ortadan kaldırıp çok daha hızlı bir şekilde bu projelerin hayata geçmesini sağlayacağız."